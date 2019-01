Villingen-Schwenningen Ursula Schmidt ist neue Vorsitzende

Die Ortsgruppe Mühlhausen zählt 44 Mitglieder und bietet Wanderungen in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden an. Gäste sind zu den Angeboten im Jahresprogramm 2019 willkommen. Höhepunkte ist eine Wanderwoche am Chiemsee, die zwischen dem 31. August und 6. September allen Teilnehmern die Möglichkeit bietet, eine landschaftlich reizvolle Gegend mit allen Sinnen kennenzulernen.