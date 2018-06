Villingen-Schwenningen Ursprüngliche Klänge geben bei ihm den Ton an

Villingen-Schwenningen. Der gebürtige Reutlinger ist in Esslingen aufgewachsen und hat schon als Zwölfjähriger sein Herz an die Gitarre verloren. Zunächst Autodidakt, fand er in seiner Bundeswehrzeit den Kontakt zu einem Lehrer in Ulm, der ihm aufgrund seines Talentes dringend riet, dieses Instrument zu studieren.

Gesagt, getan – Gerhard Schempp ging an die Musikhochschule in Trossingen, schloss als Diplom-Musiklehrer ab und setzte vier Semester künstlerischer Ausbildung obenauf. Er war Mitbegründer der Jugendmusikschule in Trossingen, dort fand er auch seine erste Anstellung und wurde Fachbereichsleiter. 1977 kehrte er Trossingen den Rücken und eröffnete zusammen mit Peter Merz und seiner Frau Gaby Schatz-Schempp, eine Pianistin, die Villinger Gitarrenschule in der Färberstraße.

Fünf Jahre später erwarben die Schempps die Rietgasse 10, wo sich bis heute die "Musikschule am Franziskaner" befindet. Gerhard und Gaby Schempp gaben Unterricht und waren als Duo für Cembalo und Gitarre so gefragt, dass in dieser Zeit ein Agent ihre Auftritte koordinierte. Eigentlich würden die Schempps in ihrer Wahlheimat Schonach heute ihren Lebensabend genießen, doch das Schicksal wollte es anders. Als seine Frau vor drei Jahren starb, entschloss sich Gerhard Schempp nicht nur, die Musikschule in überschaubarer Größe weiterzuführen, er widmete sich außerdem verstärkt einer Leidenschaft, die beide Musiker vor rund zehn Jahren neu entdeckt hatten: die Veeh-Harfe.