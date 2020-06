Villingen-Schwenningen Ursache für Keime im Trinkwasser noch nicht gefunden

106 Leitungen werden gespült

Bis heute ist die Ursache für die Keime nicht geklärt, weshalb die SVS nach langer Planungsphase nun das Technologiezentrum Wasser (TZW) aus Karlsruhe beauftragt hat, insgesamt 106 Leitungen in Schwenningen zu spülen und Proben zu nehmen. Vorgenommen wird die zweiwöchige Maßnahme, die seit Anfang dieser Woche läuft, im Bereich nördlich der Römerstraße. "Im vorgelagerten Netz sind in den vergangenen Jahren keine Keime aufgetreten, weshalb wir das mögliche Ursachengebiet auf diese Straßen eingegrenzt haben", erklärt Martin Hauger, SVS-Sachgebietsleiter Technische Betriebe, beim Vor-Ort-Termin am Donnerstagvormittag.