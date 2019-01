VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am Sonntag, 20. Januar, den deutschen Dokumentarfilm "Unzertrennlich" von Frauke Lodders. Er zeigt die spezielle Situation von Geschwistern chronisch oder lebensverkürzt erkrankter oder behinderter Kinder. Diese vier Millionen junger Menschen müssen sich bereits deutlich früher als ihre Altersgenossnen mit Themen wie Verantwortung, Verzicht oder Verlust auseinandersetzen. Im Vorfeld des Films werden sich vier verschiedene Institutionen oder Projekte, die sich um die betroffenen Familien kümmern, vorstellen. Die Veranstaltung beginnt, anders als im Programmheft angegeben, um 17 Uhr. Reservierungen unter guckloch-kino.de.