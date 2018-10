Villingen-Schwenningen Unzählige Superlative

Auch abseits gängiger Touristenziele warten unzählige Superlative. Der National-Geographic-Fotograf weiß, wovon er spricht. Seit über 20 Jahren bereist er Thailand und lernte Land und Leute intensiv kennen. Unterwegs boten sich überwältigende Anblicke: Millionen rosafarbener Seerosenblüten bis zum Horizont. Schmale Stege in schwindelerregender Höhe, die sich an schroffe Berghänge schmiegen. Abertausende Lampions zum buddhistischen Loi Krathong-Fest, die den dunklen Himmel illuminieren. Ein Markt, der sein knapp bemessenes Terrain auf abenteuerliche Weise mit dem täglichen Fernzug teilt.

Dirk Bleyer ist ein Meister der Fotografie und beherrscht die Kunst, unbewegten Bildern Leben zu geben. In der neuen Multivisionsshow entführen brillante Foto- und Filmsequenzen, aufgenommen zu Lande, zu Wasser und aus der Luft, begleitet von interessantem Live-Kommentar, in ein magisches Land.

Sein Vortrag setzt neue Maßstäbe hinsichtlich einer perfekten Mischung aus brillanten Bildern, einfühlsamen Geschichten und humorvollen Anekdoten. Erfahrene Südostasien-Reisende wie auch alle anderen seien gewarnt: Fernweh ist garantiert.

Karten kosten im Vorverkauf 14,50 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) und sind in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, in der Tourist-Info in Villingen-Schwenningen und im Internet unter www.story-vs.de erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 17 Euro (ermäßigt 14,50 Euro).

Weitere Informationen: www.story-vs.de