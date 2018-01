Villingen-Schwenningen Unverhau wechselt von IHK in Kanzlei

Unverhau sieht seinen Wechsel von der Kammer in die private Dienstleistungsbranche so: "Die Zeit bei der IHK, in der ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln durfte, war toll. Zukünftig möchte ich meinen kompletten Fokus aber wieder auf die Rechtsberatung und -gestaltung legen. Besonders reizt mich, neben dem exzellenten Ruf von Blessing und Berweck, die Zusammenarbeit mit Mandanten, Unternehmen und der Justiz in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg."

Blessing & Berweck wurde 1962 von Wolfgang Blessing und Wolfgang Berweck gegründet. Derzeit arbeiten in der Kanzlei mit Sitz in der Niederen Straße 92 in ­Villingen zehn Rechtsanwälte und eine Rechtsanwältin. Die Kanzlei deckt eigenen Angaben zufolge praktisch alle Bereiche des Rechts ab.