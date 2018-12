Villingen-Schwenningen Unvergleichliche Wildheit

Oft kämpfte sich der Fotojournalist wochenlang durch die absolute Einsamkeit der Berge, wobei er immer wieder auf deren Bewohner traf. Er schlief in Kolumbien in den Hütten der Kogi, sah die Aymara im bolivianischen Altiplano, begleitete die peruanischen Quechua auf den steinigen Inkapfaden und folgte dem Weg der Gauchos hinunter in den tiefen Süden.

Die Besucher begleiten Heiko Beyer im Rahmen der Event-Reihe auf seinen langen und abenteuerlichen Reisen durch Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile.

In seiner eindrücklichen Multivisionsshow erzählt der renommierte Vortrags-Experte von seinen einzigartigen Erlebnissen in den Anden. Er schildert die intensiven Begegnungen mit den Menschen und lässt die Besucher an seinen Erfahrungen hautnah teilhaben. Ein Hochleistungsbeamer zaubert Bilder von beeindruckender Leuchtkraft und Brillanz auf die Leinwand.

Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 14,50 Euro zuzüglich eventuell anfallender Vorverkaufsgebühren (ermäßigt 12,50 Euro) und sind in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, in der Tourist-Info in Villingen-Schwenningen und im Internet unter www.story-vs.de erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 17 Euro (ermäßigt 14,50 Euro).

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Für die Veranstaltung verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Karten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Mittwoch, 26. Dezember, eine Karte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Anden". Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.