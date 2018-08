Villingen-Schwenningen Unverblümter Rock aus der Schweiz

Im Übrigen gelang es Burrell, in seinen Songtexten, beispielsweise "I wish" oder "Blind", deutliche Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Rassismus-Debatten und sozialen Fehlentwicklungen zu üben. Aus seinen Texten erklang der Appell, die Probleme zu hinterfragen, zu erkennen und zu handeln wie ein Rezept gegen fest gefahrene gesellschaftliche Missstände.