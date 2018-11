Villingen-Schwenningen Unterwegs bei Obereschach, Schönenbach und in Basel

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, in Vorbachzimmern unterwegs. Start ist am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 14 Uhr. Ebenfalls am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, wird in Hesingue in Frankreich gewandert. Start ist an beiden Tagen jeweils von 7 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 18. November, von 8 bis 14 Uhr sind die Wanderer in Bischheim in Frankreich gemeldet.

Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Sonntag, 18. November, durch den alten Wald zwischen Obereschach und Königsfeld. Die Gruppe überquert die junge Eschach und wandert zum Hubertushaus und weiter zu den Alemannengräber der Merowinger Zeit. Auf dem Weg durch den Bohremerwald sind mächtige Tannen zu bewundern. An der Hahnenhütte vorbei führt der Weg zu der alten Hahnentanne und durch den Gerenwald zurück zum Parkplatz. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden für neun Kilometer. Kleines Rucksackvesper und Getränk sollten mitgebacht werden. Eine Schlusseinkehr ist geplant. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder drei Euro. Treffpunkt um 10 Uhr am Bahnhof Schwenningen zur Bildung von Auto-Fahrgemeinschaften., geänderter Treffpunkt und Uhrzeit beachten. Anmeldung bis Freitag, 16. November, 16.Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/1741.

In Abänderung des Wanderplans besucht der Schwarzwaldverein Schwenningen am Mittwoch, 21. November, die Obstbrennerei Ritter auf dem Rotenhof in Schönenbach im Bregtal. In der Schaubrennerei bekommen die Teilnehmer eine Führung durch das Handwerk der Kleinbrennerei, können die Produkte verkosten und anschließend ein reichliches Schwarzwälder Bauernvesperbüffet genießen. Neben Speck und Wurst gehört dazu auch Käse, Dip, Gemüse und Bio-Most und Apfelsaft aus eigener Produktion sowie Kaffee und Kuchen. Führung, Verkostung und Büffet kosten 21 Euro.