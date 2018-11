Villingen-Schwenningen Untersuchung zum Todesflug abgeschlossen

Villingen-Schwenningen. Ein ohrenbetäubender Knall gegen 16.30 Uhr schreckte die Menschen im Gewerbegebiet auf – es war der Moment, als der Pilot in das Dach krachte. Dabei drang der vordere Teil des einmotorigen Kunstflugzeugs bis etwa bis zum Sitz des Piloten in das Halleninnere ein und hing von der Dachkonstruktion herab – das Triebwerk riss es durch die Wucht aus seiner Aufhängung heraus und lag zwischen den in der Halle lagernden Gütern.

Kurz nachdem der Notarzt mit der Drehleiter auf das Hallendach gebracht wurde, herrschte am Unglücksort traurige Gewissheit: Dem erfahrenen Pilot aus dem Landkreis Tuttlingen konnte nicht mehr geholfen werden – er war offenbar sofort tot. Die Betroffenheit und Trauer unter dem langjährigen Fliegerkameraden in Schwenningen ist groß.

Über mögliche Ursache kann zu diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden, auch mögliche gesundheitliche Probleme werden angeführt. Doch die gründlichen Ermittlungen der Bundesstelle für Flugfalluntersuchung ergeben ein anderes Bild.