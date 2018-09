Villingen-Schwenningen Unterstützung für das Freibad?

Mit dem Projekt beschäftigt sich der Gemeinderat, der am Mittwoch, 19. September, 16.10 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung in der Neuen Tonhalle in Villingen zusammen kommt. Beschlossen werden soll die Teilnahme der Stadt VS an dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur.

Fünf Projekte

Mit dem Bundeshaushalt 2018 werden Mittel in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro für die Förderung investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune und die Stadt(teil)entwicklungspolitik frei.