Villingen-Schwenningen Unterstützung der CDU und ein Plakat-Foto hat er schon mal...

Villingen-Schwenningen. Bei dieser Oberbürgermeisterwahl läuft offenbar schon im Vorfeld einiges anders. So hat Jürgen Roth mit den Christdemokraten schon Unterstützer gefunden, ehe er sich überhaupt öffentlich mit einer Kandidatur aus dem Fenster gelehnt hat. Die CDU schenkt Jürgen Roth ihr Vertrauen. Der Stadtverbandsvorsitzende Klaus Martin ließ das am Pfingstmontag in einer Pressemitteilung verlauten, nachdem man sich intern am Wochenende sortiert hatte.

Man habe sich Zeit genommen, um Kandidaten geworben und zahlreiche Gespräche geführt, so Martin. Die Frage, warum man sich für Jürgen Roth und gegen den OB-Referenten Jörg Röber entschieden habe, der eine Kandidatur ebenfalls ins Betracht zieht (wir berichteten), beantwortete der Obereschacher Ortsvorsteher kurz und knapp: "Wir haben nicht gegen jemanden entschieden, sondern für jemanden." Mehrere potenzielle Kandidaten seien auf die CDU zugekommen, überwiegend seien das Telefonkontakte gewesen, aber auch einige wenige persönliche Gespräche.

Der von der CDU bevorzugte Kandidat müsse nicht zwingend CDU-Mitglied sein – schließlich sei eine OB-Wahl in erster Linie eine Persönlichkeitswahl. Ausschlag gebend seien für sie "persönliche Stärken, Kommunikationsfähigkeit, strategisches Denken, Berufs- und Lebenserfahrung" sowie eine hohe Identifikation und eine große Leidenschaft "für unsere so besondere Stadt". Der CDU-Vorstand VS sei sich einig: "Diese beschriebene Persönlichkeit haben wir mit dem Bürgermeister von Tuningen Jürgen Roth gefunden." Überzeugt hätten letztlich persönliche und berufliche Erfahrung und klare Vorstellungen von der Arbeit als OB in VS. "Und da hat uns Herr Roth ganz klar überzeugt." Er bringt 15 Jahre Rathaus- und damit Führungserfahrung mit. Die Gemeinde Tuningen habe sich in dieser Zeit hervorragend entwickelt. "Vor allem in der Umsetzung hat er gezeigt, dass er hartnäckig gegenüber übergeordneten Behörden sein kann und sich mit hoher Identifikation und Fleiß für seine Kommune einsetzt." Als Mitglied des Kreistags sowie weiterer zahlreichen Funktionen ist er in der Region und weit darüber hinaus bereits sehr gut vernetzt. Auch dass Roth seit langem ehrenamtlich engagiert ist, zum Beispiel als Kreisvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, überzeugte die CDU. "Natürlich wird Herr Roth als Kandidat parteiübergreifend für die ganze Bevölkerung zur Wahl stehen."