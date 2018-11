Villingen-Schwenningen Unterricht in der Küche

VS-Schwenningen. "Ran an die Kochtöpfe" hieß es für die Erstklässler der Georg-Müller-Schulen zum Abschluss des Unterrichtsthemas "Der Apfel". Nach einer Einführung, was zu beachten ist, um den Apfel und nicht versehentlich sich selbst in den Finger zu schneiden, machten sich die Kinder mit Feuereifer daran, selbst Apfelmus zuzubereiten.