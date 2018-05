Villingen-Schwenningen Unternehmer fordern schnelle Umsetzung

"Natürlich wäre es einfacher, wenn man hier keinen Stau hätte. Das sehen bestimmt 99 Prozent der Unternehmer so", sagt Pavle Nikolic, Geschäftsführer der Firma Png Zerspannungs GmbH. "Zwischen 9 und 10 Uhr hat man manchmal freie Fahrt, aber früh am Morgen und auch im Feierabendverkehr ist es der reine Wahnsinn", schildert Nikolic. Seine Mitarbeiter, seine Kunden – alle seien am Schimpfen. "Das geht uns auf die Nerven", macht der Geschäftsführer seinem Ärger Luft. Der Lückenschluss könnte die Situation entspannen – Nikolic hat allerdings wenig Hoffnung, dass die Lösung bald kommt.

Ähnliche Erfahrungen mit der Verkehrssituation im Gewerbegebiet hat Marius Neininger von der Spedition Bächle gemacht: "Es ist immer Stau, das ist einfach nicht normal. Für uns ist die Anbindung nach Offenburg oder ins Kinzigtal wegen dieser Verkehrsüberlastung eine Katastrophe", macht er deutlich. Für ihn ist klar: "Der Lückenschluss würde weniger Umweltbelastung und weniger CO 2 bedeuten, von den Kosten ganz zu schweigen. Unsere Mitarbeiter könnten abends früher nach Hause fahren, denn jetzt verlieren sie ihre Zeit in den Staus." Neininger betont: "Da fließt unnötiger Verkehr. Die ganzen LKWs, die aus Stuttgart in Richtung Triberg fahren, müssen ja durch ganz Villingen." Er greift noch einen anderen Aspekt auf: "Wenn hier ein Unfall passiert, dann bricht das totale Chaos aus. Und Ausweichstrecken, die den Verkehr abfangen könnten, gibt es nicht wirklich." Der Lückenschluss wäre für die ganze Region eine Entlastung, ist Neininger überzeugt. Und: Mittel sollten eigentlich genügend da sein.

Auch Markus Wethkamp, Personalchef bei PM DM Precision Motors, sieht den hohen Nutzen der geplanten Straße: "Wir hoffen wie alle anderen Unternehmen im Gewerbegebiet auf die baldige Umsetzung des Lückenschlusses." Die Erreichbarkeit sei ein wichtiges Argument: "Wir rechnen mit einer besseren Verkehrsanbindung. Das betrifft den Warentransport generell, aber auch unsere Mitarbeiter, Besucher und Lieferanten würden profitieren."

Verkehrsströme entzerren

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum dagegen erwarte man "keine gravierenden Veränderungen durch den Lückenschluss", teilt Sandra Adams, Leiterin der Unternehmenskommunikation, mit. "Der Lückenschluss könnte für Patienten und Mitarbeiter, die aus Richtung St. Georgen kommen, eventuell die Anfahrt etwas schneller und einfacher machen – das bleibt abzuwarten. Eventuell gäbe es auch etwas weniger Verkehr auf dem Nordring Villingen", sagt Adams.

Winfried Baumann, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes, gibt zu: "Natürlich begrüßen wir den Lückenschluss. Er würde die Verkehrsströme entzerren und die Fahrtwege kürzen, vor allem aus dem Raum Mönchweiler." Baumann weiß: "Wenn ein Einsatzwagen mit dem Sondersignal kommt, machen die Autofahrer natürlich den Weg frei, aber es verzögert sich durch die Staus." Die schnellstmögliche Umsetzung des Lückenschluss-Vorhabens würde der Rettungsleitstelle auf jeden Fall zugutekommen, resümiert er.

St. Georgen

Auf den Lückenschluss wartet man auch in St. Georgen seit Jahrzehnten. Viele große, auch international tätige Unternehmen sind ohne diese Straße von der Autobahn abgehängt. Darunter leiden die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten.

"Wir hätten durch den Lückenschluss natürlich den Vorteil, dass wir schnell auf der Autobahn sind", weiß Torsten Bauer, Disponent bei der Firma Kraftverkehr Müller. Die Fahrer der Spedition könnten durch diese Anbindung Zeit und Ressourcen sparen. Die aktuelle Situation sei alles andere als optimal. "Da man die Strecke mit den vielen Kreisverkehren auf den Herdenen fahren muss, verliert man dadurch viel Zeit", erklärt Bauer. Er ist überzeugt: "Nach dem Lückenschluss würden wir den Individualtransport so wenig wie möglich durch unsere Fahrzeuge mit Überbreiten verhindern." Besonders zuversichtlich zeigt er sich aber nicht: "Ich glaube nicht, dass der Lückenschluss in den nächsten fünf oder sechs Jahren kommen wird."

Logistik erschwert

Mehr Hoffnung hat Constantin Papst von Papst Licensing: "Der Lückenschluss soll jetzt doch nicht so spät kommen – dank einer gewissen Aktivität von Kommunalpolitikern und lokalen Unternehmern. Dadurch ist jetzt doch ein bisschen mehr Entspannung entstanden." Als Unternehmer sehe er, wie wichtig diese Achse sei. "Wir sind als Dienstleister zwar nicht direkt betroffen, es geht aber darum, den gesamten westlichen Schwarzwald anzubinden und Entlastung auf die Straßen zu bringen." Papst weiß: "Die aktuelle Situation erschwert vor allem für die Unternehmen, die viele Transporte haben, die Logistik." Aber auch seine Mitarbeiter würden sich selbstverständlich freuen, wenn sie zur Arbeit nach St. Georgen schneller kommen könnten: "Es wäre für alle eine Erleichterung." Wichtig findet er den Lückenschluss auch mit Blick auf das entstehende Hotel "Federwerk", das sich in erster Linie an Geschäftsreisenden orientiert. "St. Georgen wartet sehr auf diese Straße, zumal es hier viele größere Betriebe gibt, die profitieren würden", so Papst.

Positive Entwicklung

"Es war immer ein Thema", erinnert sich auch Robert Rettich von der Firma J.G. Weisser Söhne. Er findet es schade, dass potenzielle Mitarbeiter sich durch die schlechte Anbindung abschrecken lassen. "Durch den Lückenschluss hätten wir einen schnelleren Zugang nach Singen und nach Stuttgart. Das gehört zur Standortsicherung." Auch die Kunden könnten dann das Unternehmen vom Stuttgarter Flughafen einfacher erreichen. "Wir haben ja eine sehr gute wirtschaftliche Situation und schaffen Arbeitsplätze für die Region. Aber besonders für die Spediteure ist es schwierig und aufwendig, ohne direkten Zugang zur Autobahn ihre Güter zu transportieren." Sehr positiv hat Rettich deshalb die Entwicklung der vergangenen Wochen in Sachen Lückenschluss aufgenommen: "Der Bürgermeister Michael Rieger hat sich stark für den Standort St. Georgen eingesetzt, auch der Landtagsabgeordnete Karl Rombach kämpft für die Priorisierung des Lückenschlusses." Rettich ist überzeugt: "Dieses Engagement von lokalen Politikern und von der Industrie wird Erfolg haben."

Auf eine schnelle Umsetzung hofft man auch bei der Firma Schunk. Markus Ganter, Betriebsleiter am Standort Peterzell, erklärt: "Wir sind darauf angewiesen, den Zugang zur Autobahn zu bekommen. Für mich zählt der Lückenschluss zu den wichtigsten Verkehrsprojekten in der Region." Ganter bringt es auf den Punkt: "Die Attraktivität von unserem Standort steht und fällt damit, wie gut man uns erreichen kann."