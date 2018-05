Villingen-Schwenningen Unternehmensabläufe im Fokus

"Mit diesem zusätzlichen Angebot verschaffen wir unseren Schülern für das spätere Berufsleben einen klaren Vorteil", erklärt der zuständige Fachschaftsleiter Raffael Limberger. Durch die ganzheitlichen Unterrichtskonzepte lernen die Schüler die Funktionsweise und den großen Umfang an Möglichkeiten kennen, die die Software bietet, ohne von den komplexen Strukturen und Anwendungen eines realen Unternehmens überfordert zu werden.

Das Ziel geht dabei weit über eine Softwareschulung hinaus: Die Schüler üben praxisnah die erlernten betriebswirtschaftlichen Inhalte und wenden sie an, um die Abläufe eines modernen Unternehmens im Ganzen nachvollziehen zu können.

Am Wirtschaftsgymnasium der Zinzendorfschulen wird SAP IUS beginnend mit den nächsten Eingangsklassen in zusätzlichen zwei Wochenstunden unterrichtet. Optional können die Schüler auch ein offizielles Zertifikat erwerben, welches ihr Portfolio enorm bereichert. Nähere Informationen zu dem Projekt SAP4school IUS gibt es am Info-Nachmittag der beruflichen Zinzendorfgymnasien am 15. Juni um 16 Uhr in der Mönchweilerstraße 5 in Königsfeld.