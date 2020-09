Villingen-Schwenningen Hahn Automation Süd soll zum Kompetenzzentrum werden

"Wir haben große Schritte vor", machte Philipp Klaschka, verantwortlich bei der Hahn Automation für Vertrieb, Service und Projektmanagement, bei der Standorteröffnung am Donnerstag im Innovationspark VS deutlich. Denn: Der Spezialist für Prüf- und Inspektionsprozesse in der Medizintechnik soll in der Hahn Group schon bald eine wichtige Rolle spielen. So möchte die Unternehmensgruppe, die auf indu­strielle Automatisierung und Roboter spezialisiert ist, im Bereich der Medizintechnik vorpreschen.