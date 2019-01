Villingen-Schwenningen Unsummen für Kunstwerk

VS-Villingen. Begonnen hat der Hype um die französische Autorin mit dem Stück "Kunst", das nun im Theater am Ring zu sehen ist: am Stück am Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr. Eine Einführung in das Stück findet um 19.30 Uhr im Kleinen Saal statt.

Der arrivierte Dermatologe und Kunstliebhaber Serge kauft für Unsummen ein nahezu komplett weißes Gemälde eines berühmten Künstlers. Und diese monochrome Anschaffung bringt überraschend Farben ins Beziehungsgefüge, das ihn mit zwei langjährigen Freunden verbindet: Der aufbrausende Luftfahrtingenieur Marc ist entsetzt über diesen seiner Meinung nach sinnlosen Kauf und legt sich mit Serge an, Yvan will sich dagegen nicht in die Nesseln setzen und spielt den konzilianten Vermittler – was auf Dauer auch nicht funktionieren kann.

Im Verlauf des Stücks wird das weiße Bild dann zum Katalysator eines turbulenten, sogar handgreiflichen Konfliktstrudels, der die Seh- und Beziehungsgewohnheiten der drei Männer, die zwischen Zorn, Enttäuschung, Karrierefrust, neuen Anhänglichkeiten und auseinander gedrifteten Weltvorstellungen schwanken, in neuem Licht erscheinen lässt.