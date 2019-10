Villingen-Schwenningen Unruhen bei Demo auf Osianderplatz

VS-Villingen - Auf dem Osianderplatz in Villingen ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zu den Unruhen kam es laut Polizei am Rande einer unter dem Motto "Protest gegen den Angriff der Türkei auf Nordsyrien" stehenden Versammlung.