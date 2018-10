Villingen-Schwenningen Unglück: Metallteile treffen Mitarbeiter

Gegen 12.30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Schwarzwald-Baar darüber informiert, dass sich bei einem Bauunternehmen in der Klippeneckstraße ein Unglück zutragen hat, bei dem zwei Personen unter Metallteilen eingeklemmt worden sein sollen. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt – der per Rettungshubschrauber direkt an die Einsatzstelle geflogen wurde – sowie die Feuerwehr machten sich daraufhin sofort auf den Weg. Vor Ort konnte zunächst Teil-Entwarnung gegeben werden: Die beiden Mitarbeiter waren nicht eingeklemmt, sondern sind lediglich von den Teilen getroffen und dabei schwer verletzt worden.

Palette löst sich bei Arbeiten an Kran

Ersten Informationen zufolge soll sich beim Arbeiten an einem Kran eine Palette mit den Metallteilen aus bislang ungeklärter Ursache gelöst und das Unglück damit verursacht haben. Abgesehen vom Einsatzleiter der Feuerwehr, der bei der Versorgung half, war die Feuerwehr bei dem Unfall deshalb nicht notwendig. Die beiden Männer wurden vom Notarzt versorgt und anschließend in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.