Der Platz vor der Volksbank erlebt eine Premiere. Am Riettor wurden am Donnerstagmittag vier Container für die Ausstellung "Das Geheimnis der Keltenfürstin" per Kran platziert. Vom 13. Mai bis 30. September sind dort dann hochwertige Nachbildungen einige Funde der 2600 Jahre alten Grabkammer einer frühkeltischen Fürstin zu sehen. Foto: Eich