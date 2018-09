Villingen-Schwenningen Ungetrübte Freude über Monster

VS-Schwenningen. Mit einer Feier hat die Janusz-Korczak-Schule am Donnerstag die Malereien eingeweiht, die seit einer Projektwoche Ende des vergangenen Schuljahrs den Pausenhof in der Friedrich-Ebert-Straße verschönern und zum Spielen anregen sollen. Von 10.30 Uhr an bis zum offiziellen Unterrichtsende um 11.50 Uhr hieß es für Kinder und Lehrer: raus aus den Klassenzimmern und ab auf den neu gestalteten Schulhof.