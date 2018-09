Villingen-Schwenningen. Zwei leicht verletzte Personen und rund 14 000 Euro Schaden an drei beteiligten Autos sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Samstag gegen 10.20 Uhr auf der Dürrheimer Straße im Bereich der Einmündung Frühlingshalde passiert ist. An einer auf Rot stehenden Ampel einer Fußgängerfurt standen laut Polizei zunächst zwei Autos auf dem Fahrstreifen Richtung Stadtmitte. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr ein drittes Fahrzeug ungebremst in das Heck des Vordermanns und schob diesen noch auf den davor stehenden Wagen. Die 24 Jahre alte Unfallfahrerin und der 55-jährige Vordermann zogen sich leichte Verletzungen zu.