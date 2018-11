Eine Delegation des Ungarischen Roten Kreuzes aus der Hauptstadt Budapest, Budauer Seite, besuchte kürzlich den DRK Kreisverband Villingen-Schwenningen. Seit Beginn der 1990er-Jahre besteht eine enge Verbindung zwischen dem Budapester Roten Kreuz und dem Kreisverband Villingen-Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes. Seit Jahrzehnten unterstützt der Kreisverband sein ungarisches Pendant mit Hilfstransporten. Im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit haben sich zwischen den Mitgliddern Freundschaften entwickelt, was sich dieser Tage in Form eines Besuches der Ungarn bei ihren deutschen Freunden wieder gezeigt hat. Jährlich machen sich zwei Hilfstransporte des DRK auf den Weg aus dem Schwarzwald nach Budapest, voll beladen mit Kleidung und Hilfsgütern. Um diese wichtige und nach wie vor in Ungarn dringend benötigte Hilfe leisten zu können, ist der beständige Einsatz zahlreicher Frauen und Männer beim DRK-Kreisverband und natürlich die Unterstützung der Bevölkerung mit ihren Spenden absolut notwendig. Auf dem Foto zu sehen sind Winfried Baumann, (von links) Geschäftsführer DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen, Tibor Nagy, Leiter des Ungarisches Rotes Kreuz Budapest, Budauer Seite, Korina Nagy, Ungarisches Rotes Kreuz, Andrásne Fodor, Ungarisches Rotes Kreuz, Orsolya Nierner, Ungarisches Rotes Kreuz, Ursula Lippold, DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen, Dénesné Barabás, Ungarisches Rotes Kreuz, Jürgen Lippold, DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen, sowie Endre Tihanyi, Ungarisches Rotes Kreuz. Foto: DRK-Kreisverband