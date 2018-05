VS-Schwenningen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagmorgen gegen 4.25 Uhr in der Wera­straße, stadteinwärts fahrend, einen ordnungsgemäß geparktes Auto und flüchtete. Am gerammten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.