VS-Schwenningen. Zu einer Unfallflucht wurde die Polizei in die Werastraße in Schwenningen gerufen. Auf Höhe der Hausnummer 25 hat am Donnerstag zwischen 7.55 und 12.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Beetle vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden von geschätzt 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, ermittelt und bittet um Hinweise.