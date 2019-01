VS-Villingen. Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Villinger Herdstraße einen dort geparkten Daimler-Benz beschädigt. Nach dem Unfall, der zwischen 7.50 und 12.50 Uhr passiert sein muss, flüchete der Täter. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/60 10.