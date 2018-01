VS-Schwenningen. Ein derzeit noch unbekannter Kleinwagen-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in der Bergstraße auf der Fahrt in Richtung Neckarstraße gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Autoanhänger gefahren. Dabei prallte der Anhänger an einen vor ihm geparkten VW Passat. Der bislang Unbekannte flüchtete vom Unfallort. Am Anhänger und an dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht, Hinweise: Telefon 07720/8 50 00.