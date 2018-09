VS-Villingen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Vockenhauser Straße in Villingen hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10.25 und 10.40 Uhr, einen dort abgestellten Kleinwagen des Typs Skoda Citigo angefahren. Der Verursacher ist laut Polizei vermutlich mit einem weißen Fahrzeug geflüchtet, ohne sich um den Schaden an dem Skoda in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07721/60 10, entgegen