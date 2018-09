VS-Villingen. Vermutlich beim Rangieren hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen VW Golf Plus beschädigt, der am Montag zwischen 13.45 und 17.45 Uhr auf einem Firmenparkplatz Ecke Goldenbühlstraße und Vockenhauser Straße abgestellt war. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden am Golf in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern.