VS-Villingen. Zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin ist es am Montag gegen 7.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Großherzog-Karl-Straße und Warenburgstraße in Villingen gekommen. Nach Polizeiangaben wollte ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Octavia, von der Großherzog-Karl-Straße kommend, nach links in die Warenburgstraße abbiegen, als er vor seinem Wagen plötzlich eine Fußgängerin wahrnahm. Obwohl der Skoda-Fahrer sofort auf die Bremse trat, konnte er einen Zusammenstoß mit der 47- jährigen Fußgängerin nicht mehr vermeiden. Sie wurde durch den Unfall am linken Knie verletzt und musste von angeforderten Rettungskräften medizinisch versorgt werden. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Schaden.