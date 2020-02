Villingen-Schwenningen Unfall: Vier Verletzte an Nordstetter-Kreuzung

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften musste gegen 15 Uhr zu der Kreuzung beordert werden, an der sich immer wieder Verkehrsunfälle nach Vorfahrtsverletzungen ereignen. So auch in diesem Fall. Ersten Angaben vor Ort zufolge hatte ein aus Richtung Villingen kommender VW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung des Außenrings einen entgegenkommenden Toyota übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem alle vier Insassen in den beiden Fahrzeugen - jeweils Fahrer und Beifahrer - verletzt wurden. Der VW-Fahrer erlitt offenbar schwere Verletzungen.