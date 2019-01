Villingen-Schwenningen. Eine 25-jährige Polo-Fahrerin befuhr in Villingen am Sonntag gegen 9.40 Uhr die Fördererstraße in Richtung Dattenbergstraße. An der Einmündung der Ewald-Huth-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 32-jährigen BMW-Fahrerin. Die Autos prallten heftig zusammen und waren nicht mehr fahrbereit, so die Polizei. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16 000 Euro.