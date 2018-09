VS-Schwenningen. In der Dürrheimer Straße in Schwenningen sind am Freitagabend drei Autos aufeinander gefahren. Gegen 18.20 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Audi stadteinwärts. Der BMW vor ihm musste verkehrsbedingt bremsen. Weil der Audifahrer zu dicht aufgefahren war, konnte er nicht mehr anhalten, fuhr seinem Vordermann ins Heck und schob ihn auf einen davor stehenden Renault. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.