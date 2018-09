Villingen-Schwenningen Unfall: Lkw kippt auf B 33 um

Der Unfall zog einiges nach sich: Zunächst wurde die Fahrbahn von Mönchweiler in Richtung Villingen gesperrt, was auf der Umleitungsstrecke durch das Villinger Kurgebiet für Behinderungen sorgte. Zugleich musste die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Villingen auslaufende Kraftstoffe aufnehmen und verhindern, dass noch mehr Diesel in das Erdreich gelangte. Auch Spezialisten vom Amt für Wasser- und Bodenschutz begutachteten die Unfallstelle, schließlich grenzt sie direkt an ein Naturschutzgebiet.