Villingen-Schwenningen Unfall: Kind von Auto überrollt und schwer verletzt

Der 57 Jahre alte Fahrer eines Jaguar Geländewagens war in der Mittagszeit gegen 12.30 Uhr auf der Spittelstraße aus Richtung der Schwenninger Stadtmitte in Fahrtrichtung Mühlhausen unterwegs. An der Kreuzung Spittelstraße / Austraße bog er bei grüner Ampel nach rechts in die Ausstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem acht Jahre alten Mädchen auf einem Fahrrad, das an der genannten Kreuzung die Austraße bei grüner Fußgängerampel über den dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Das Mädchen geriet unter das rechte Vorderrad des SUV, wurde überrollt und schwer verletzt. Das Kind wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.