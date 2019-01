VS-Villingen. Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ist in ­Villingen eine 30-jährige Autofahrerin von einem Privatgrundstück auf die Von-Rechberg-Straße gefahren und hat hierbei die Fahrerin eines Citroen übersehen, woraufhin es zum Unfall kam. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 6000 Euro, teilt die Polizei mit.