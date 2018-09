Villingen-Schwenningen Unfall: Fahrer kippt noch einen Whisky

VS-Schwenningen. Gekracht hat es am Mittwoch gegen 1.45 Uhr in der Rottweiler Straße in Schwenningen. Laut Polizei ist ein vermutlich erheblich alkoholisierter 43-Jähriger, etwa auf Höhe der Abzweigung Landhausstraße, mit seinem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gefahren. Dies annähernd ungebremst. Durch die Wucht des Aufpralls schob der BMW des Mannes noch drei vor dem Mercedes abgestellte Autos zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60 000 Euro. Ungeachtet des gerade verursachten Unfalls begab sich der leicht verletzte Verursacher in eine Gaststätte, bestellte dort einen Whisky und trank diesen noch vor dem Eintreffen der Polizei leer. Der Mann wurde ins Klinikum gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben, und er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.