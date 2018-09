VS-Villingen. Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Linienbussen, der sich am Mittwoch gegen 8.15 Uhr am Busbahnhof in der Bahnhofstraße in Villingen ereignet hat, ist eine 60-jährige Frau – Fahrgast in einem der Busse – gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 62-jähriger Busfahrer an diesem Morgen aus einer Haltebucht des Busbahnhofes auf die Bahnhofstraße fahren. Infolge der tiefstehenden Morgensonne übersah der Mann einen heranfahrenden Linienbus und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenprall konnte sich die 60-jährige Frau, die sich im angefahren Bus befand, nicht mehr halten und fiel zu Boden. Eintreffende Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau zur weiteren Behandlung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 62-jährigen Busfahrer leichten Alkoholgeruch fest, so die Polizei. Ein Alkoholtest und der dabei festgestellte Wert von 0,4 Promille bestätigten den Verdacht, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Da als Busfahrer zur Personenbeförderung jedoch absolut kein Alkohol getrunken werden darf, muss sich der 62-Jährige nun wegen eines Verstoßes gegen eine Spezialvorschrift (Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr) ver­antworten.