Villingen-Schwenningen Unfall: Betrunkener landet mit Auto im Graben

Ersten Angaben vor Ort zufolge war der Fahrer mit seinem VW Kombi gegen 19.15 Uhr von der der Landstraße zwischen Nordstetten und Kappel kommend bergwärts in Richtung Weilersbach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann wohl aufgrund von alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechts auf den Grünstreifen.

Nach einer dortigen rund 100 Meter langen Irrfahrt krachte er schließlich in einen Kanal. Da zunächst befürchtet wurde, dass der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, alarmierte die Leitstelle neben dem Rettungsdienst und dem First Responder auch die Feuerwehr Weilersbach. Diese unterstützte schließlich die Rettung des Verletzten und kümmerte sich darüber hinaus um den Brandschutz.

Der 44-Jährige wurde zunächst vom Notarzt erstversorgt und anschließend in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die Kreisstraße blieb für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.