VS-Villingen. Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 6 Uhr auf der Schwenninger Straße in Villingen einen Unfall mit rund 9000 Euro verursacht. Laut Polizei war der 56-Jährige in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wechselte unachtsam vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen eines 61-jährigen Mannes. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.