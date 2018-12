Villingen-Schwenningen. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Wieselsbergstraße in Villingen einen entgegenkommenden Ford übersehen. Nach Angaben der Polizei war er in Richtung Schwenningen unterwegs und wollte nach links auf die Milanstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford Ranger einer 31-jährigen Frau. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.