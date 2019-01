VS-Villingen. Am Montagabend ist es auf der Vöhrenbacher Straße in Villingen zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 78-jährige Fahrerin eines VW Polos wollte gegen 18 Uhr von der Alban-Dold-Straße nach links auf die Vöhrenbacher Straße abbiegen. Hierbei nahm sie einem VW Caddy, der auf der Vöhrenbacher Straße in Richtung Frieden­grund unterwegs war, die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand an beiden Autos Totalschaden, teilt die Polizei mit. Die leicht verletzte Verursacherin wurde zur Untersuchung ins Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.