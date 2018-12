VS-Villingen. Einen Unfall verursacht hat in der Nacht zum Freitag eine junge Fahrerin, die in Villingen von der Wieselsbergstraße links in die Milanstraße abbiegen wollte. Die 19-Jährige übersah dabei einen entgegenkommenden VW, der ebenfalls grün hatte. Die Frau und zwei weitere Insassen im Peugeot verletzten sich leicht. Sie ließen sich in einem Krankenhaus behandeln. Der 30-Jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 13 000 Euro.