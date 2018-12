VS-Villingen. Ein 48-jähriger Daimler-Fahrer hat am Montag gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen vom Eckweg in die Marie-Curie-Straße in Villingen die Vorfahrt einer 22-jährigen Citroen-Fahrerin missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt, teilt die Polizei mit. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.