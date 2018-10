VS-Villingen. Am Freitag gegen 17 Uhr hat eine 29-jährige Autofahrerin nicht aufgepasst und ist in Villingen mit einem Ford Focus auf der Schwenninger Straße im Bereich der Kreuzung an der Schelmengass in das Heck eines vor ihr bremsenden Audis gefahren. Rund 9000 Euro Sachschaden an den beteiligten Autos waren die Folgen der unaufmerksamen Autofahrt. Laut Polizei wurde niemand verletzt.