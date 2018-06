Villingen-Schwenningen Unfall: 82-Jährige landet mit Auto auf Seite

VS-Villingen - Zu einem spektakulären Unfall kam es am Dienstagnachmittag in der Villinger Südstadt. Ersten Angaben der Polizei zufolge war eine 82-Jährige mit ihrem Ford auf der Lindenstraße unterwegs, als sie an der Ecke Vom-Stein-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Citroen missachtete. Der 65-jährige Fahrer hatte keine Chance mehr, die Kollision zu verhindern und krachte in die Beifahrerseite der 82-Jährigen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite liegen.