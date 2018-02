Villingen-Schwenningen Unentschlossener Oberbürgermeister im Visier

VS-Villingen. Bis zum Latschariplatz standen sie dicht gedrängt beim Einmarsch des Elfer- und Großen Rates, des Spielmanns- und des Fanfarenzuges, der Majoretten und Glonkinchen, der Blechtrommler, Trommlerwieber und Krawazi-Ramblers.

Bevor sich das blau-weiße Holztor aber öffnete und sich der Strom der kleinen Glonkis in die Innenstadt ergoss und das Feuerwerk entzündet wurde, verlas Ehrenrat Jochen Munz hoch oben vom Bickentorbalkon aus den von Rüdiger Holzmann gedichteten Prolog, in dem, wie gewohnt, die Kommunalpolitik aufs Korn genommen wurde.

Ins Visier genommen hatte man dabei den bezüglich seiner erneuten Kandidatur unentschlossene Oberbürgermeister. "Politisch, denkst du, wär es klug, wenn man nicht sagt, was man bald tut", hieß es da und es folgte der Vorschlag: "Dank Martin Schulzens Eierei wird doch in Würselen was frei". Warum Kubon vor acht Jahren überhaupt wiedergewählt wurde, liegt für die Glonkis an den in Sachen Wahlprozedere unkundigen Schwenningern, die mit ihrem Kreuz seinen Namen eigentlich hatten durchstreichen wollen.