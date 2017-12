Villingen-Schwenningen Und wieder hapert’s an der Kommunikation

Und was ist mit der Kommunikation zwischen Stadt und Schulverbund, die in der Vergangenheit mehrfach kritisiert wurde? Es finde ein regelmäßiger Austausch zwischen den Fachabteilungen und der Schule statt, teilt Brunner vonseiten der Stadt mit. Insbesondere die zuständigen Kollegen vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) stünden permanent in Kontakt mit der Schulleitung, die Kollegen seien auch oft vor Ort in der Schule. Auch das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport stehe, wo erforderlich im Schulterschluss mit dem GHO, über die Abteilung Schulen und die Stabsstelle Bildungs-IT ständig in Kontakt mit der Schule.

Anders klingt es vonseiten des Schulverbunds: "Meiner Meinung nach ist das etwas anderes als richtige Kommunikation", sagt Schulleiter Ellinger. Nur auf eine von vier Anfragen aus dem Sommer habe er eine Antwort von der Stadt erhalten. Unklar ist mitunter die Zukunft der in Aussicht gestellten Computer. Die Freigabe für die Anschaffung sei rund ein Jahr her, die Räume von einer Fachfirma bereits verkabelt. Mittlerweile gebe es die anvisierten Computer aber nicht mehr und für eine mögliche Alternative keine passenden Tische. "Wie die Entscheidung bei der Stadt ist, weiß ich nicht."

Recht überraschend seien vor einigen Wochen sechs Whiteboards – interaktive Tafeln – geliefert worden – eine an sich positive Entwicklung. Doch gewusst habe Ellinger im Vorfeld nichts davon.

Das Einzige, was er in den vergangenen Wochen von der Stadt gehört habe, sei beim Jubiläum des Technischen Gymnasiums im Oktober durch ein "informelles Gespräch über den Bistrotisch hinweg" mit Baubürgermeister Detlev Bührer über den möglichen Containerkauf für eine Generalsanierung gewesen.

Apropos Container: Im Zuge der GaD-Sanierung und derzeitigen Auslagerung der Schüler sind diese für 2017 bis 2019 gemietet, teilt Pressesprecherin Brunner mit. "2018 muss der Gemeinderat dann entscheiden, ob die Container im Jahr 2019 gekauft werden sollen, um zu einem späteren, noch nicht beschlossenen Zeitpunkt den Schulverbund dorthin auslagern zu können." Für 2018 steht im Haushalt eine Planungsrate bereit.

Wie Ellinger damals im Gespräch mit Bürgermeister Bührer erfahren hatte, sei die Verwaltung für einen Containerankauf. Und der Schulleiter selber? Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. "Aber es wäre falsch, den Schritt ohne Gespräche mit uns zu machen." Denn mit den vorhandenen Containern sei es nicht getan – der Schulverbund sei schließlich größer als das GaD und habe andere Bedarfe bei den Klassenzimmern. Ein Eins-zu-Eins-Wechsel würde demnach gar nicht funktionieren. "Diesbezüglich nachgefragt wurde noch nie", stellt Ellinger klar.

Und selbst wenn der Containerankauf beschlossen und die Generalsanierung auf den Weg gebracht werde: Die Fertigstellung dauere Jahre, sodass einige Maßnahmen vorher umgesetzt werden müssten. "Es entbindet die Stadt nicht von ihren Pflichten."