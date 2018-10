Villingen-Schwenningen Und wie halten Sie es mit der Kultur?

Auf größere Bekanntheit der Stadt mit Ausbau des Marketings und Förderung durch Sponsoren setzt Cem Yazici. Der Gastronom, auch bekannt unter "Jam von der Linde", betonte, persönliche Kontakte nutzen zu wollen, um die Stadt mehr in den medialen Blickpunkt zu rücken.

Die Ausweitung des Marketings ist für Gaetano Cristilli ebenfalls eine Notwendigkeit. Der Betreiber eines Fitnessstudios sieht bei der Stadt einen "klaren Kulturauftrag" und wünscht die Anhebung des Kulturetats.

Die Einführung eines "Bürgerhaushalts" auch für den kulturellen Bereich fordert Fridi Miller. Die Dauerkandidatin möchte Vereine in gemeinnützige GmbHs umwandeln, um für sie so zusätzliche Mittel zu akquirieren.

Konkreter werden mussten die Kandidaten, als sie vonseiten der Moderation wie auch des Publikums auf aktuelle Projekte und Probleme hingewiesen wurden. So waren es vor allem Jürgen Roth und Jörg Röber, welche die angedachte Bündelung der drei Schwenninger Einrichtungen Uhrenindustriemuseum, städtische Galerie und Heimatmuseum am zentralen Standort des Bürk-Areals begrüßten und dort eine große Chance für den Neckarstadtteil sehen.

Sehr kritisch nehmen die Kandidaten die kulturellen Einschränkungen in der Villinger Scheuer wahr: Durch Beschwerden eines zugezogenen Anwohners, der sich bei Veranstaltungen über 22 Uhr hinaus in seiner Ruhe gestört fühlt, sind in dem wichtigen kulturellen Zentrum Veranstaltungen zeitlich aktuell begrenzt und teilweise sogar unmöglich. Gründe sehen die Kandidaten breit gestreut vom Kommunikationsproblem bis hin zu baulichen Mängeln.