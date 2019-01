Villingen-Schwenningen Und täglich grüßt der Lagerkoller

In der JVA Rottweil, zu der die Außenstelle Villingen gehört, beträgt der Ausländeranteil laut der Leiterin Jennifer Rietschler insgesamt etwa 60 Prozent. Die Insassen kämen aus 28 Staaten, teilt sie mit. Die durchschnittliche Verweildauer habe 2018 etwa 120 Tage betragen. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 95 Tage, im Jahr darauf 70. Die durchschnittlichen Kosten pro Gefangener betragen etwa 130 Euro pro Hafttag.

Neben der Außenstelle Villingen, die 1876 erbaut wurde, gehört zur Justizvollzugsanstalt die Hauptanstalt in Rottweil (1861), die Außenstelle Hechingen (1876) und Oberndorf (1909). Die Hauptanstalt sowie die Außenstellen in Villingen und Hechingen sind zuständig für die Vollstreckung von Untersuchungs- und Zivilhaft sowie Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten an männlichen Erwachsenen.

"Leider befindet sich die Belegung in der JVA Rottweil seit 2015 auf konstant hohem Niveau", berichtet Leiterin Rietschler. Im Villingen Gefängnis gibt es 18 Plätze, dort sind derzeit aber 33 Häftlinge untergebracht. Die Hauptanstalt ist aktuell mit 34 Häftlingen bei 20 Plätzen belegt, Hechingen mit 41 bei 32 Plätzen. Die Überbelegung ist hier demnach an der Tagesordnung.

So betrage die Belegungsquote in Villingen, Rottweil und Hechingen oft nahezu 180 Prozent und zeitweise auch mehr als 200 Prozent. "2018 waren durchschnittlich 130 Gefangene in der Gesamtanstalt untergebracht bei einer Belegungsfähigkeit von 86 Haftplätzen." 2015 waren es noch 95 Gefangene. Schon eine Auslastung von 85 Prozent gilt als Vollbelegung.

Fingerspitzengefühl benötigt

Das bedeute, dass Gefangene in der Regel mit einem bis drei weiteren Gefangenen in einer Zelle untergebracht seien, so Jennifer Rietschler. "Bei der Zusammensetzung der Zellenbelegung bedarf es sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung, um unter anderem den kulturellen Unterschieden, sprachlichen Schwierigkeiten, religiösen Anforderungen und psychischen Auffälligkeiten Rechnung zu tragen", erklärt die Leiterin.

Es werde immer schwieriger, bei einem neuen Gefangenen passende Zellengenossen zu finden. "Grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen in dieser Zwangsgemeinschaft zusammenleben, desto höher ist auch das Konfliktpotenzial untereinander und desto schwieriger wird es, auf problematische Situationen zu reagieren", so Rietschler. Hinzu komme der Zustand der hoch betagten Gebäude. Die bauliche Situation bringe bereits einige Einschränkungen mit sich.

Die Überbelegung habe auch Auswirkungen auf das Arbeitsklima der Mitarbeiter. Diese hätten immer weniger Zeit für den einzelnen Gefangenen und seien täglich damit beschäftigt, Konflikte zu schlichten, bevor es an die eigentlichen Aufgaben gehen könne. "Das kostet viel Kraft, Aufwand und Zeit. Die Belastung steigt und wirkt sich leider auch auf den Krankenstand aus", sagt Rietschler.

Insgesamt gibt es für die JVA etwa 84 Personalstellen, davon entfallen 72 auf Bedienstete im mittleren Vollzugsdienst. Der Gefängnisalltag ist also vor allem eins geworden: komplizierter, konfliktgeladen und belastender für alle innerhalb der JVA-Mauern.